Группировка хакеров из Израиля вмешалась в выборы более 30 стран – СМИ

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Израильская группировка хакеров "Команда Хорхе" вмешалась в выборы более 30 стран. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на лидера организации, сотрудника спецслужб Израиля Таля Ханана.

В ходе расследования журналисты обратились в группировку под видом клиентов. Лидер организации заявил СМИ, что хакеры помогают спецслужбам, политическим партиям и частным компаниям, которые имеют цели манипулировать общественным мнением. Для выполнения заказов клиентов у "Команды Хорхе" есть тысячи поддельных аккаунтов в соцсетях.

Лидер группы также рассказал "потенциальным клиентам", что хакеры собирают данные о конкурентах политиков путем взлома аккаунтов в Telegram и Gmail. Помимо этого, команда занимается размещением в СМИ заказных статей, охваты которых увеличивает искусственно с помощью ботов.

"Мы провели 33 президентские кампании, 27 из которых были успешными", – рассказал Ханан.

Одним из проектов "Команды Хорхе" является сотрудничество с британской компанией Cambridge Analytica, которая поддерживала кампанию бывшего американского лидера Дональда Трампа в 2016 году. Сотрудники фирмы использовали в интересах предвыборной кампании Трампа персональные данные пользователей, приобретенные у компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Стоимость услуг "Команды Хорхе" варьируется от 6 до 15 миллионов евро, сообщили журналистам в организации.

Ранее российские хакеры из группировки Killnet заявили, что взломали сайт военной базы Рамштайн, расположенной в Германии. Представители организации пояснили, что база "отвалилась". При этом, были ли получены хакерами какие-либо материалы, не сообщалось.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!