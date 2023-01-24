Утечки персональных данных россиян выросли в 2022 году в 40 раз

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Объем утечек персональных данных россиян в 2022 году превысил показатель 2021 года в 40 раз. Об этом со ссылкой на аналитический отчет компании Group-IB сообщает газета "Известия".

Согласно материалам исследований, в открытом доступе оказалась личная информация примерно 100 миллионов россиян. В компании такой рост связывают с кибервойной, развязанной против России. Утверждается, что под прицелом хакеров оказались крупные инфраструктуры, охватывающие всю страну, такие как большие ритейлеры и госпредприятия.

"Ряд злоумышленников преследуют в подобных публикациях денежный интерес, но подавляющее большинство хочет нанести репутационный или экономический ущерб как бизнесу, так и стране в целом", – заявили в Group-IB.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проведет проверку в отношении компании "1C" по итогам внутреннего расследования утечки персональных данных пользователей. Утечка данных пользователей была обнаружена на портале с электронными учебными материалами для учителей и учеников.

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