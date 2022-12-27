В "Ситимобиле" сообщили о шантаже после утечки данных водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Ситимобил" столкнулся с шантажом злоумышленников после появления в открытом доступе данных о клиентах и водителях сервиса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на PR-директора компании Екатерину Зубенину.

"С пятницы проходит внутреннее расследование, которое позволит определить, какие еще данные стали доступны злоумышленникам. <...> Злоумышленники выходили на представителей компании с угрозами выложить в публичный доступ более расширенную информацию и шантажом", – рассказала собеседница агентства.

По ее утверждению, те данные, которые в настоящее время можно найти в Сети, фактически являются обезличенными мобильными телефонами и информацией о количестве поездок. Причем значительная часть данных уже имелась в открытом доступе из-за утечек других компаний.

Зубенина подчеркнула, что сразу после утечки "Ситимобил" сообщил о случившемся в Роскомнадзор, также уведомлены правоохранительные органы, подано заявление в полицию.

"Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, и все виновные в произошедшем понесут наказание", – подытожила представитель компании.

23 декабря стало известно об утечке четырех тысяч фотографий паспортов водителей "Ситимобила". По факту случившегося компания организовала внутреннюю проверку, а пострадавшим водителям принесла извинения.



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