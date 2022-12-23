Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор проверит возможную утечку данных водителей компании "Ситимобил", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ведомство.

В телеграм-каналах появилась информация, что в открытый доступ попали 4 149 фотографий паспортов водителей такси.

"В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15:00 такого уведомления в ведомство не поступило", – уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Ситимобил" начал проводить внутреннее расследование по поводу утечки 4 тысяч фотографий паспортов водителей. В компании сообщили, что после установления всех обстоятельств произошедшего к ответственным лицам применят дисциплинарные взыскания. Компания "Ситимобил" принесла извинения пострадавшим водителям.

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