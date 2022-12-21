Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сервис "Яндекс Еда" получил статус потерпевшего по делу об утечке данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Утекшая в конце февраля информация содержала адреса, номера телефонов и имена клиентов "Яндекс Еды", даты и время заказов. При этом логины, пароли и данные банковских карт остались в сохранности.

В компании отметили, что официальное расследование по факту случившегося продолжается. В "Яндекс Еде" пообещали рассказать о результатах по возможности.

В ходе атаки стороннего хостинга инфраструктура "Яндекса" не была скомпрометирована.

Ранее сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил утечку данных своих пользователей. Там содержались около 40 тысяч уникальных телефонных номеров и более миллиона электронных почт. В оказавшейся в открытом доступе базе не было данных о банковских картах и платежах по ним.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!