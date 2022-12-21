Юрист объяснил, кого могут уволить за слишком простой пароль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Если из-за установленного сотрудником компании слишком легкого пароля произошел взлом и утечка информации, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил юрист Иван Соловьев.

"В каждой компании, которая обладает определенным объемом конфиденциальной информации, должен быть персонал, в чьи обязанности входит инструктировать других сотрудников, что нельзя использовать свой год рождения или qwerty в качестве пароля", – сказал он.

По словам юриста, несоблюдение инструкций может наказываться выговором, строгим выговором, увольнением или материальной ответственностью. При этом дисциплинарное наказание может получить тот сотрудник, за которым юридически закреплена ответственность за безопасность данных. Если же специалист не подписывал соответствующих документов, он сможет обжаловать решение в суде.

Ранее директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин сообщил, что менять место работы лучше не в конце года, а позже. Так сотрудник сможет сохранить за собой право на получение 13-й зарплаты и премиальных выплат в случае, если они ему положены.



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