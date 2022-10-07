Россиян предупредили о последствиях серой зарплаты

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Некоторые работодатели могут предложить сотруднику выплачивать серую зарплату, стремясь уйти от налогов. Подобные преступления могут нести последствия, вплоть до уголовной ответственности, заявила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Она рассказала, что в Налоговом кодексе есть статья, по которой из-за неправильно выплаченного налога предусматривается штраф в размере пятой части от обязательного платежа. Кроме того, подчеркнула эксперт, штраф могут увеличить в два раза, если будет доказан факт умышленного уклонения от выплат.

Дзгоева отметила, что штраф для той или иной организации может составлять от 100 до 300 тысяч рублей. Преступника могут лишить права на определенную деятельность и приговорить к работам, сообщает Life.ru.

"Если проблемы с налоговыми декларациями возникли по предварительному сговору группы лиц либо размер нарушения особо крупный, то штраф может составить до 500 тысяч рублей, а наказание может вылиться в принудительные работы до пяти лет, ограничения в деятельности – до трех, лишение свободы – до шести", – поделилась Дзгоева.

Эксперт добавила, что работник, получивший серую зарплату, обязан задекларировать ее самостоятельно и уплатить. Это нужно сделать для того, чтобы не попасть на штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц. В некоторых случаях сотрудник с серой зарплатой может понести и уголовную ответственность.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что в процессе поиска нового сотрудника работодателю необходимо обращать внимание на пометки в трудовой книжке потенциального соискателя. Данные о сутяжнике или сотруднике, который ранее обращался в суд по вопросам трудового законодательства, можно проверить путем обращения в службу безопасности компании, которая занимается подобными вопросами.

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