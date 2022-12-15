Level.Travel подтвердил утечку данных пользователей

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Сервис поиска и покупки туров Level.Travel подтвердил утечку данных своих пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в Сети появилась база с данными о клиентах Level.Travel и купленных ими путевках. По некоторым оценкам, в утечке содержатся порядка 40 тысяч уникальных телефонных номеров и более миллиона электронных почт.

"Служба безопасности <...> зафиксировала утечку информации, в результате которой в интернете были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований", – заявили в пресс-службе сервиса.

При этом там уточнили, что в оказавшейся в открытом доступе базе нет данных о банковских картах и платежах по ним, как и нет конфиденциальной информации, необходимой для входа в личный кабинет пользователя.

В настоящее время Level.Travel проводит внутреннюю проверку. Пользователям, чьи данные попали в утечку, будут разосланы рекомендации по повышению безопасности их аккаунтов. Кроме того, была запущена служба поддержки.

Ранее произошла утечка данных клиентов сети магазинов "Вкусвилл". Мошенникам удалось завладеть номерами телефонов, электронными почтовыми адресами, а также последними четырьмя цифрами банковских карт пользователей.



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