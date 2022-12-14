Штраф за утечку персональных данных может составить 3% от оборота компании

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило законопроект о введении штрафов за утечку персональных данных пользователей. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, штрафы могут составить до 3% от оборота компании, если организация не обеспечивает безопасность данных.

"Очень серьезные штрафы – до 3% от оборота предусмотрено, если компания не обеспечивает сохранность данных", – приводит слова Шадаева ТАСС.

При этом он отметил, что смягчающим обстоятельством для компании станет аттестация и сертификация инфраструктуры в соответствии с требованиями безопасности. Так, компания должна продемонстрировать, что ущерб гражданам, чьи данные утекли, будет компенсирован.

"Если с 2/3 граждан урегулировано, то это будет смягчающим обстоятельством", – добавил Шадаев.

Ранее Владимир Путин заявил, что ответственность за утечку персональных данных в России необходимо ужесточить, однако к решению этой проблемы необходимо подойти взвешенно.

По словам президента РФ, проблема утечки персональных данных требует принятия сбалансированных решений, которые смогут защитить интересы граждан, но при этом не станут мешать развитию информационных технологий.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ответственность за разглашение персональных данных в РФ смешная. По ее мнению, российские власти должны жестче реализовывать наработки законодателей в этой сфере.

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