Минцифры предложило ввести штрафы до 500 млн рублей за утечку персональных данных – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России предлагает ввести за утечку персональных данных клиентов компаний штрафы от 5 до 500 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Максимальная сумма штрафа может быть выписана в случае повторной утечки данных из баз компаний и попытки сокрытия инцидента. Размер денежного взыскания будет установлен исходя из размера выручки компании за календарный год, предшествующий году, в котором была выявлена утечка.

При этом, по мнению одного из собеседников издания из IT-отрасли, в случае введения подобных поправок в законопроект об оборотных данных за утечки персональных данных компания может "раздробить" предприятие на несколько структур с целью сократить общий объем выручки.

15 декабря стало известно, что Минцифры представило правительству России законопроект об уголовной ответственности за утечку личных данных пользователей. Согласно инициативе, за утечку персональных данных предлагалось наказание в виде денежного взыскания в размере от 300 тысяч до 2 миллионов рублей или лишения свободы в зависимости от тяжести преступления сроком до 6 или 10 лет.

До этого глава министерства Максут Шадаев сообщил, что штраф за утечку персональных данных может составить 3% от оборота компании. В случае если ситуация по утечке персональных данных клиентов будет урегулирована с 2/3 пользователей, это станет смягчающим обстоятельством при вынесении итогового решения.



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