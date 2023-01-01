РКН проверит информацию об утечке данных "Спортмастера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор планирует проверить информацию об утечке данных клиентов сети спортивных магазинов "Спортмастер". Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в открытом доступе оказалась личная информация сотен тысяч покупателей сети, в том числе их имена, даты рождения и номера телефонов. При этом отмечалось, что многие данные датированы 2013-м годом.

В Роскомнадзоре напомнили, в течение 24 часов "Спортмастер" должен известить ведомство об утечке. К 15:00 1 января это сделано не было. Если потребуется в отношении компании будут предприняты контрольно-надзорные меры.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что парламентарии продолжают работать над законопроектами об ответственности за утечку персональных данных. По его словам, документом могут предусмотреть серьезные наказания, в том числе крупные штрафы и даже уголовную ответственность.



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