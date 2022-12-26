За утечку личных данных будет предусмотрено наказание вплоть до уголовного – Хинштейн

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Российские парламентарии продолжают работать над законопроектами об ответственности за утечку персональных данных, предполагается ввести крупные штрафы и наказание вплоть до уголовного. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, работа над соответствующими инициативами идет полным ходом. В частности, 23 декабря депутаты рассматривали последние предложения Минцифры.

"Наряду с введением оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, предполагаются и внушительные штрафы для должностных лиц. Кроме того, отдельно вводится и уголовная ответственность", – написал Хинштейн.

15 декабря стало известно, что Минцифры представило правительству России законопроект об уголовной ответственности за утечку личных данных пользователей.

Согласно инициативе, за утечку персональных данных предлагалось наказание в виде денежного взыскания в размере от 300 тысяч до 2 миллионов рублей или лишения свободы в зависимости от тяжести преступления сроком до 6 или 10 лет.

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