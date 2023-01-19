РКН проверит компанию "1C" на предмет утечки данных пользователей одного из порталов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор (РКН) проведет проверку в отношении компании "1C" по итогам внутреннего расследования утечки персональных данных пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее представитель компании сообщил агентству об обнаружении утечки данных пользователей портала с электронными учебными материалами для учителей и учеников.

"Компания уведомила Роскомнадзор об инциденте в установленные сроки. После получения информации об итогах внутреннего расследования Роскомнадзор проведет проверку в отношении компании на предмет нарушения законодательства", – говорится в сообщении.

Согласно российскому законодательству, после обнаружения утечки данных пользователей компания в течение 24 часов должна уведомить о произошедшем Роскомнадрзор. Спустя 72 часа в ведомству необходимо предоставить результаты внутреннего расследования с причиной и перечнем виновных лиц.

Ранее РКН обязался проверить информацию об утечке данных пользователей одного из сервисов Mail.ru. В Сети появились данные 3,5 миллиона пользователей с электронными адресами, содержащими домены mail.ru, bk.ru и inbox.ru.



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