01:02Технологии
Сайты НАТО в воскресенье атаковали хакеры – СМИ
Фото: depositphotos/REDPIXEL
Интернет-сайты НАТО подверглись нападению хакеров. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Альянса сообщает немецкое агентство dpa.
"НАТО в воскресенье стала целью хакерской атаки", – указано в сообщении.
Согласно данным агентства, атаке подверглись сразу несколько сайтов. В том числе атака пришлась на сайт штаба сил специальных операций НАТО.
По словам представителя НАТО, эксперты по кибербезопасности уже заняты расследованием инцидента.
Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали освободить от ответственности действующих в интересах РФ хакеров. С таким предложением выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!