Сайты НАТО в воскресенье атаковали хакеры – СМИ

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Интернет-сайты НАТО подверглись нападению хакеров. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Альянса сообщает немецкое агентство dpa.

"НАТО в воскресенье стала целью хакерской атаки", – указано в сообщении.

Согласно данным агентства, атаке подверглись сразу несколько сайтов. В том числе атака пришлась на сайт штаба сил специальных операций НАТО.

По словам представителя НАТО, эксперты по кибербезопасности уже заняты расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали освободить от ответственности действующих в интересах РФ хакеров. С таким предложением выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

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