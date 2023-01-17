Российские и белорусские хакеры взломали системы Налоговой службы США – СМИ

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Российские хакеры из группировки Killnet и сторонники белорусского объединения Infinity Hackers BY взломали системы Налоговой службы Соединенных Штатов. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Доступ к внутренней базе данных налогового управления удалось получить через корпоративную сеть сотрудника логистических служб американского госоргана", – приводит издание слова главы пророссийской группировки Killnet.

Он сообщил, что сотрудник логистических служб США попался на фишинг, перейдя по вредоносной ссылке во время просмотра порнороликов в интернете.

В свою очередь, группировка белорусских хакеров прислала журналистам заявление, в котором говорится, что "еще один шаг" Вашингтона в сторону границ братских народов РФ и Белоруссии приведет к публикации 198 миллионов строк с персональными данными, логинами и паролями из базы данных американской Налоговой службы.

Ранее сообщалось, что хакеры из Killnet атаковали сайт военной корпорации США Lockheed Martin, которая занимается поставками ракетных систем HIMARS на Украину. В результате системы внутренней работы и логистики были выведены из строя. Также взлому подверглась база данных со сведениями о всех кандидатах, которые планировали устроиться на работу в компанию.

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