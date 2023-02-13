Российские хакеры взломали сайт военной базы Рамштайн

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Российские хакеры из группировки Killnet заявили, что взломали сайт военной базы Рамштайн, которая расположена в Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Отвалилась база, как-то так", – заявили представители группировки.

При попытке получить доступ к сайту из Европы страница не загружается. Запрос из Берлина ведет на изображение эмблемы Объединенного авиационного командования НАТО. При этом ссылки и какие-либо материалы не опубликованы.

На авиабазе Рамштайн ранее провели встречу контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины. Эта база является крупнейшим опорным пунктом ВВС США за пределами страны.

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