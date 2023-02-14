Министр обороны Германии не оценил состояние обещанных Украине танков Leopard 2

Фото: ТАСС/Daniel Karmann/dpa via AP

Из-за состояния танков Leopard 2, которые Германия обещала передать Украине, нельзя назвать обстановку вокруг их поставок успешной. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус перед стартом собрания глав Минобороны государств Североатлантического альянса в Брюсселе.

"В результате разговора с моей португальской коллегой Лиссабон также поставит три A6 – а для маленькой страны – члена НАТО, как Португалии, это достойный вклад. <...> Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно", – цитирует Писториуса РИА Новости.

По словам министра, дополнительные поставки на данный момент не обсуждаются. Вопрос состояния танков касается в том числе и количества запчастей, которыми власти ФРГ могут обеспечить Киев.

Решение о передаче танков Киеву немецкие власти приняли 25 января. Правительство ФРГ дало другим странам разрешение на реэкспорт этих боевых машин. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине предоставят 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

После этого в немецком военном ведомстве заявили, что поставка танков Leopard на Украину может случиться уже в марте.

Правительство Германии подтвердило поставку 178 танков Leopard Украине

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