Небензя заявил, что отправка сотен западных танков не поможет Украине

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отправка на Украину западных танков бесполезна, так как несколько сотен единиц техники не помогут Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя считает, что поставки вооружений от стран Запада не остановятся до тех пор, пока ВСУ "полностью не обанкротятся на поле боя". По словам постпреда, с начала спецоперации России ВС страны уничтожили более 7 500 единиц техники Украины.

"100, 200, 300 новых танков погоды, что называется, не сделают", – заявил Небензя.

Он также отметил, что западные страны не признают себя стороной конфликта на Украине, но поставляют в страну не только вооружения, но и наемников, солдат, помогающих в эксплуатации западной техники, а также разведывательные данные.

Ранее Небензя заявил, что Москва сделает так, что от Киева больше никогда не будет исходить угрозы. По словам дипломата, Россия искоренит на Украине героизацию нацистов, погубивших сотни тысяч не только русских, но и украинцев, поляков и евреев.

До этого Небензя оценил перспективы завершения конфликта на Украине в 2023 году. По его мнению, перспективы мира станут ближе, когда страны Запада перестанут поставлять оружие Киеву.

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