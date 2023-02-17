США намерены отправить на Украину аудиторов для контроля за военной помощью – СМИ

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Американские власти планируют направить в зону боевых действий на Украине аудиторов для контроля за использованием помощи. Об этом сообщили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и Агентства международного развития в интервью The Wall Street Journal.

"После совместной поездки в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся помощью, были направлены на места на Украину", – говорится в материале издания.

До этого контроль осуществляли дистанционно из США, Польши и ФРГ.

Заместитель генерального инспектора Государственного департамента Диана Шоу пояснила, что Украине выделяется невероятно большой объем военной помощи, а мошенничество и злоупотребление могут угрожать подобному. Однако, как уточнили американские чиновники, сведений о крупных нарушениях со стороны киевских властей нет.

Ранее группа из 11 конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию, требующую от администрации Джо Байдена прекратить оказывать Киеву финансовую и военную помощь.

В тексте среди прочего приводились два аргумента в пользу прекращения помощи. Первый заключается в том, что продолжение поставок косвенно ведет к росту жертв среди мирного населения Украины, второй – в том, что трата денег на зарубежный конфликт ведет к экономическому упадку в самих Соединенных Штатах.



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