Сенаторы США призвали Байдена начать обучение пилотов ВСУ управлению истребителями

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Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь обратились к администрации президента США Джо Байдена с призывом передать Киеву истребители и начать обучение пилотов украинской армии их управлению.

"Следующее, что нужно Украине – это истребители. Нельзя проводить общевойсковые операции без ВВС. Самолет МиГ-29 устарел", – приводит слова Грэм РИА Новости.

Блюменталь высказал надежду на скорейшие поставки Киеву ракетных комплексов ATACMS дальностью до 300 километров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг счел вопрос поставок Украине истребителей несрочным. По его словам, Альянс нацелен на осуществление поставок другой военной помощи. В частности, танков, боевых машин пехоты и боеприпасов.



Премьер Словакии пообещал сделать все возможное для передачи истребителей МиГ-29 Киеву

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