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Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении запасов оружия из-за противостояния на Украине говорят об отчаянном положении ВСУ. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"У Украины заканчиваются боеприпасы, в этом нет сомнений. Они вынуждены отступать и перегруппировываться, иначе они попросту будут уничтожены", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что своими словами генсек НАТО также подтвердил, что союзники Киева не могут восполнить необходимые запасы. Это может стать причиной пересмотра политики в сфере поддержки Украины.

Ранее Европарламент во время пленарного заседания одобрил антироссийскую резолюцию с призывами к странам ЕС наращивать передачу Киеву всех видов оружия, в том числе истребителей, вертолетов и ракетных систем.

Решение поддержали 444 депутата, против проголосовали 26. Резолюция не является юридически обязывающей, однако европейские институты должны учитывать итоги решений европарламентариев.

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