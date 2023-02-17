Экс-советник ЦРУ заявил о подготовке Байденом жуткой концовки украинского конфликта

Фото: ТАСС/AP/Jess Rapfogel

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что конфликт на Украине может закончиться ужасным образом в результате действий президента США Джо Байдена. Об этом эксперт написал в статье для издания The Daily Reckoning.

"Допускаю, что отчаявшийся Байден направит войска на Западную Украину. <…> Вы можете себе представить, что может пойти не так", – указал Рикардс.

По мнению экс-советника ЦРУ, подобное развитие событий спровоцирует прямую войну между США и Россией, в то время как нынешний конфликт пока является опосредованным.

Рикардс в своем материале охарактеризовал украинскую ситуацию как экзистенциальный кризис для Штатов и НАТО. Он также признал, что в похожем положении оказалась и Россия и страна не будет сдаваться.

Для РФ эксперт предрек военную победу в украинском конфликте. По его словам, западная помощь Киеву способна лишь отсрочить неизбежный итог и приведет к большому числу напрасных жертв.

Отдельно обозреватель отметил, что Соединенные Штаты не готовы прекратить поставки оружия Украине, поскольку президент страны Джо Байден "боится потерять лицо". При этом ряд советников главы государства, считает эксперт, демонстрируют иррациональную ненависть к России – в том числе замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд.

Ранее Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По мнению представителя Госдепа, Украина не может рассчитывать на безопасность, если полуостров не будет как минимум демилитаризован.

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