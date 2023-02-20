Пушков назвал очередным позором слова Бербок о повороте политики РФ на 360 градусов

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая призвала Москву повернуть свою политику на 360 градусов. Он заявил, что Бербок в очередной раз опозорилась.

"Разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку. На что ей справедливо указывают немецкие пользователи сетей, окончившие среднюю школу", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил о невежестве министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок после ее слов о повороте на 360 градусов.

Зампред Совбеза заверил Бербок, что так и будет. Россия не откажется от своей позиции, подчеркнул он.

До этого она заявила, что Европа "ведет войну против России". Вскоре после этого глава МИД ФРГ признала свои слова ошибочными.

В свою очередь, Алексей Пушков назвал подобные объяснения Бербок "неуклюжими", а ее слова о том, что "не ошибается лишь тот, кто не живет", – легкомысленными.

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