Пушков напомнил главе МИД ФРГ Бербок об ошибках, которые нельзя исправить

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сенатор Совфеда Алексей Пушков ответил на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что ее заявление о "войне против России" было ошибочным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сенатор назвал объяснения Бербок "неуклюжими", а ее слова о том, что "не ошибается лишь тот кто не живет", – легкомысленными.

"Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить. В истории Германии их было немало", – написал Пушков.

С заявлением о войне против России Бербок выступила в конце января, и вызвала этими словами широкий резонанс. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер объяснил, что Бербок своим заявлением пыталась подчеркнуть единство Запада в противостоянии "агрессии со стороны России". Впоследствии глава МИД ФРГ назвала свое заявление о войне с Россией ошибкой.

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