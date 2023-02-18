Медведев назвал Бербок невежественной после ее слов о повороте позиции РФ на 360 градусов

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невежестве министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая призвала РФ повернуть свою политику на 360 градусов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

До этого стало известно о заявлении, с которым выступила Бербок. По ее словам, Москва осчастливила бы весь мир, если бы изменила свою позицию на 360 градусов.

"Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней", – говорится в публикации Медведева.

Зампред Совбеза заверил Бербок, что так и будет. Россия не откажется от своей позиции, подчеркнул он.

Ранее Бербок выступила с заявлением о войне против РФ, чем вызвала широкий резонанс. Позже представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер объяснял, что Бербок своими словами хотела лишь подчеркнуть единство Запада в противостоянии России.

В свою очередь, глава МИД Германии признала свои слова о том, что Европа ведет войну против России, ошибочными.

На высказывание Бербок отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду на то, что германский министр действительно осознала свою ошибку и что это не очередное лицемерие.



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