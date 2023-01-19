РФ не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Фото: TACC/Sven Hoppe/DPA

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген рассказал, что российскую сторону не стали приглашать на ежегодное мероприятие в Германии. В этом году конференция запланирована на 17–18 февраля, пишет Reuters.

По мнению Хойсгена, РФ не заслуживает стать участницей Мюнхенской конференции в 2023 году, поскольку "попирает международное право". Председатель подчеркнул, что никто не хочет предоставлять России возможность выступить на мировой арене.

В материале также обратили внимание на то, что Мюнхенская конференция похожа на форум в Давосе, который проходит в настоящее время.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили, что Россия утратила интерес к необъективной Мюнхенской конференции и не будет в ней участвовать.

В ведомстве заключили, что политика конфронтации западных стран в отношении РФ способствует созданию новых линий напряжения, еще больше усугубляя раскол на континенте.

В свою очередь, Хойсген заявил, что Москва не будет приглашена на встречу в 2023 году. Помимо этого, он подчеркнул намерение обсудить с другими приглашенными странами дальнейшее существование России в мировом сообществе.

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