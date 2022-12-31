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Точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом стала Мюнхенская конференция 2007 года. Об этом политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил "Ленте.ру".

По мнению политолога, февраль 2007 года стал роковой датой, после которой Вашингтон, Лондон и Брюссель стали препятствовать развитию сотрудничества между Россией и Западом. По словам Грациани, несмотря на заинтересованность Кремля в сотрудничестве, США оказывали давление на ЕС и в геоэкономической плоскости, и, в рамках НАТО, в военно-политической.

"Начало 2000-х годов – это то, что многие аналитики называют "однополярным моментом": эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем земным шаром посредством так называемого "экспорта демократии" и глобализации рынков", – заключил политолог.

Ранее обозреватель издания National Interest Марк Эпископос прокомментировал речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Обозреватель назвал выступление российского лидера кульминацией зарождающихся антизападных тенденций, которые прозвучали в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

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