Речь Путина указывает на планы РФ покончить с западным миропорядком

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Речь Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий указывает на стремление Москвы свергнуть западный миропорядок. Об этом сообщает National Interest.
Обозреватель издания Марк Эпископос назвал это выступление российского лидера кульминацией зарождающихся антизападных тенденций, которые прозвучали в речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
"Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом", – написал журналист.
Эпископос считает, что речь президента России, в которой упоминались работорговля и разграбление Африки, геноцид индейских племен в Америке, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, бомбардировки Вьетнама, нужно рассматривать в качестве резкого осуждения западного мира.
Во время выступления на церемонии Путин заявил, что Запад предпринимает все усилия, чтобы сохранить неоколониальную систему и грабить весь мир. По его словам, они буквально собирают дань с человечества. Мотивом же Запада президент назвал сохранение этой ренты. В связи с этим западным интересам отвечает тотальная десуверенизация, считает Путин.
Владимир Путин выступил на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов
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