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США упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток, но было бы лучше, если бы Вашингтон отнесся к просьбам Владимира Путина серьезнее. Об этом написал бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive.

По его мнению, такой шаг США был бы демонстрацией ценности дипломатии. Это могло бы способствовать продолжению переговоров с Россией.

Бэндоу считает, что в этом случае Вашингтон мог бы серьезно сократить военные расходы. Кроме того, больше бы средств было вложено в американскую экономику и нужды граждан.

"Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом", – заключил Бэндоу.

Ранее издание The Hill сообщило, что вопрос перемирия между Россией и Украиной уже поднимался на личной встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон. Автор статьи выразил мнение, что США и ЕС хотят прекратить боевые действия из-за негативного влияния антироссийских санкций на экономику союзников Запада.



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