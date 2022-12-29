Кулеба сравнил нейтралитет по ситуации на Украине с поддержкой России

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тех, кто поддерживает нейтралитет на Украине, можно считать сторонниками России.

"Притворяться нейтральным равноценно тому, что встать на сторону России", – написал глава украинского МИД на своей странице в Twitter.

Ранее Кулеба сообщил, что страны, поддерживающие Украину, не призывают ее к переговорам с РФ. По словам дипломата, государства-партнеры понимают обстоятельство дел и не оказывают давления на страну.

До этого глава украинского МИД заявил, что страна не против проведения переговоров с РФ. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил о намерении установить "мир во всем мире".



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