Глава фракции ЕР Васильев назвал переговоры с Украиной переговорами с США

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Переговоры России с Украиной на самом деле являются переговорами с США. Об этом заявил глава партии "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

"Я исхожу из того, что это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал", – приводит слова Васильева РИА Новости.

Депутат уточнил, что когда переговоры будут возобновлены, это произойдет не из-за желания руководства Украины.

Ранее глава думского комитета по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что Киев по-прежнему не готов к переговорам с Москвой. По его словам, все высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "мирном саммите" являются "дымовой завесой".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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