Генсек ООН готов стать посредником на мирном саммите по Украине с согласия всех сторон

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выступит посредником в вопросе конфликта на Украине только при согласии всех сторон, включая Россию. Об этом со ссылкой на офис генсека сообщает РИА Новости.

"Как ранее неоднократно заявлял генеральный секретарь, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", – заявили в ООН.

Ранее СМИ сообщали о намерениях команды президента Украины Владимира Зеленского представить в феврале 2023 года план мира. Предполагается, что дипломатическое решение украинского конфликта будет состоять из 10 пунктов.

В Кремле отметили, что Москва осведомлена о заявлениях Зеленского по мирному плану. При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский президент не учитывает сложившиеся обстоятельства.

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