В Госдуме заявили, что Украине нужно готовиться войти в состав РФ

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отреагировал на очередные заявления украинских политиков о намерении вернуть полуостров. В ответ на них он посоветовал начать Украине готовиться войти в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Киевские горе-политики продолжают соревноваться между собой в попытках запугивать и шантажировать Крым своими военными планами. Но вся эта полная ахинея не имеет ничего общего с реальностью. Им стоило бы уже начать готовить план по включению Киева в состав РФ", – высказался он.

Шеремет предупредил, что любые попытки захватить Крым обернутся для Украины полным провалом.

Ранее журналист Самид Баша в статье для South China Morning Post порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не пытаться вернуть утраченные территории.

По мнению представителя СМИ, требования украинского лидера являются невыполнимыми и Владимир Путин не пойдет на них. Поэтому Киеву следовало бы отказаться от своих претензий на новые субъекты РФ, чтобы достичь мира, считает журналист.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!