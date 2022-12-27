Слуцкий заявил о неготовности Украины к мирным переговорам с РФ

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Киев по-прежнему не готов к переговорам с Москвой, несмотря на заявления об обратном и предложение "мирного саммита". Об этом в беседе с ТАСС заявил глава думского комитета по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

"Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания Кулебы (Дмитрия Кулебы, главы МИД Украины. – Прим. ред.) – дымовая завеса", – сказал депутат.

Он в очередной раз напомнил, что от мирного урегулирования уклоняется именно Киев, который, в частности, вышел из стамбульского переговорного процесса. По его словам, первый шаг в направлении прекращения конфликта сегодня должна сделать Украина. Депутат также добавил, что цели РФ остаются теми же – это денацификация и демилитаризация Украины.

Кроме того, парламентарий призвал мировое сообщество прекратить поставки Украине вооружений. Пока у Киева есть оружие, любые предложения по достижению мира будут неэффективными, считает Слуцкий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил при посредничестве ООН провести к концу февраля следующего года "мирный саммит". Также он призвал исключить Россию из международной организации.

Комментируя это заявление, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что проведение "мирного саммита" без Москвы невозможно.



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