Слуцкий прокомментировал планы МИД Украины об исключении России из Совбеза ООН

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал заявление МИД Украины с призывом об исключении России из ООН "филькиной грамотой". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Там сделали заявление с призывом исключить Россию из ООН, которое явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе. Некомпетентная "филькина грамота" рассчитана исключительно на популистский эффект", – написал он.

Слуцкий отметил, что исключение России из ООН невозможно, так как это может подорвать самую значимую международную организацию, созданную после Второй мировой войны. Политик напомнил, что именно итоги войны определили статус постоянных членов ООН.

Кроме того, Слуцкий заявил, что приведенная в заявлении МИД Украины аргументация и основания – "для отсталых".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. Украинский политик считает, что Россия "не имеет права" оставаться постоянным членом Совбеза ООН.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!