США не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН

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США не видят возможности исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы были весьма последовательны в этом вопросе. Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН", – приводит ее слова ТАСС.

Жан-Пьер уточнила, что администрация США продолжит свои усилия по изоляции России. По ее словам, Вашингтон успешно провел голосование в Генассамблее ООН по отстранению РФ от участия в работе Совета ООН по правам человека.

Она утверждает, что США добиваются того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в органах системы ООН.

Ранее сообщалось, что в конгресс США внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из Совбеза ООН.

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