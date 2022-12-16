00:23Политика
США не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН
Фото: depositphotos/etienjones
США не видят возможности исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы были весьма последовательны в этом вопросе. Если бы существовал способ исключить Россию из Совета Безопасности ООН, мы бы немедленно приступили к этому. К сожалению, мы не видим возможности изменить правила ООН", – приводит ее слова ТАСС.
Жан-Пьер уточнила, что администрация США продолжит свои усилия по изоляции России. По ее словам, Вашингтон успешно провел голосование в Генассамблее ООН по отстранению РФ от участия в работе Совета ООН по правам человека.
Она утверждает, что США добиваются того, чтобы Россия не занимала руководящие должности в органах системы ООН.
Ранее сообщалось, что в конгресс США внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту США Джо Байдену добиваться исключения России из Совбеза ООН.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!