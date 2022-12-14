В Белом доме заявили, что изучают предложение о создании трибунала из-за СВО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Администрация США продолжает изучать предложение о создании трибунала из-за спецоперации России на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон хочет убедиться в том, что этот процесс продолжится, прежде чем говорить что-то определенное по этому вопросу.

Кирби добавил, что США хотят, чтобы "Россия ответила" за свои действий на Украине.

"В настоящее время проводится целый ряд международных расследований, которые мы поддерживаем, помогаем документами и в проведении анализа", – приводит слова Кирби ТАСС.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложение Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не было единодушно поддержано всеми министрами иностранных дел государств – членов ЕС.

По его словам, рассмотрение инициативы о создании такого трибунала обернулось "интересной дискуссией", которая не принесла конкретных результатов.



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