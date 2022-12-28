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Предлагая провести "мирный саммит", Украина стремится не к серьезным переговорам с Россией, а к дипломатическим и политическим выгодам. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Автор публикации выразил мнение, что в Киеве понимают, что конфликт стал тяжелым бременем для населения стран, которые поддерживают Украину. В связи с этим все больше людей выступают за мирные переговоры.

"Цели Киева не должны быть забыты и должны регулярно повторяться в СМИ и демократическом обществе", – говорится в сообщении.

По данным издания, по этой же причине Зеленский ездил в Вашингтон.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "мирный саммит", который предлагает Украина, невозможен без участия России. Он указал на заявления Киева о том, что Россия "стала членом СБ и ООН незаконно". Полянский напомнил и о предложении Украины исключить из организации Москву. По его мнению, две эти новости являются взаимоисключающими.



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