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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто из стран-партнеров не требует Киев пойти на переговоры с Москвой. Об этом сообщает NHK.

Журналисты поинтересовались у украинского министра, раздражает ли его, что союзники Украины начали поднимать вопрос о необходимости возобновления переговорного процесса.

"Я не раздражаюсь, потому что никто не говорит нам об этом. <...> Этого не происходит, так как все понимают реальность событий", – ответил Кулеба.

Он еще раз подчеркнул, что никто не оказывает никакого давления на Украину.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подает сигналы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией.

Сотрудник Школы международных исследований Джона Хопкинса Джозеф Иоффе заявил, что от дальнейшей эскалации киевский режим сдерживают западные "добросердечные друзья" Зеленского. При этом, по его мнению, они преследуют собственные корыстные интересы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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