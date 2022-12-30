Генсек НАТО заявил, что поставки оружия Киеву помогут быстро прийти к миру

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Поставки странами НАТО оружия Киеву быстро приведут к разрешению конфликта, возникшего на Украине, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает DPA.

"Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру", – высказался он.

По мнению Столтенберга, переговоры начнутся, когда Россия поймет, что не сможет достигнуть своих целей. Кроме того, он не стал осуждать удары Украины по российским военным объектам. Свою позицию он аргументировал тем, что любое государство имеет право защищать свои земли.

Генсек также рассказал, что сейчас страны обсуждают вопрос поставок Киеву "специфических боевых систем".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО ставят цель победить Россию на поле боя. По его мнению, действия коллективного Запада и украинского президента Владимира Зеленского, которого они контролируют, подтверждают глобальный характер кризиса на Украине.

Он добавил, что ради победы для существенного ослабления или уничтожения РФ они готовы пойти на многое.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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