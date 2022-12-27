Эксперт заявил, что Запад хочет построить на Украине новое государство

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Военный обозреватель Александр Жилин заявил, что Запад планирует руками России уничтожить Украину, а затем построить на ее территории новое государство. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт обратил внимание на то, как Соединенные Штаты активно снабжают украинские силы оружием, когда ВС РФ переходят к наступлению. А в момент, когда обстановка на поле боя утихает, американские власти сообщают Киеву, что поставки вооружений задерживаются.

Жилин подчеркнул, что у Запада есть возможность "регулировать пламя конфликта" в своих целях.

"И мы видим, что вся эта схема работает именно на то, чтобы рушились экономики, а еще с нашей помощью – инфраструктура Украины. Поскольку у них свой проект на Украину, там будет построено принципиально иное государство", – резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО ставят цель победить Россию на поле боя. По его мнению, действия коллективного Запада и украинского президента Владимира Зеленского, которого они контролируют, подтверждают глобальный характер кризиса на Украине. Он добавил, что ради победы для существенного ослабления или уничтожения РФ они готовы пойти на многое.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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