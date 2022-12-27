Лавров заявил, что США и НАТО хотят "победы на поле боя" для уничтожения РФ

Фото: kremlin.ru

США и НАТО ставят цель победить Россию на поле боя, чтобы ее уничтожить. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, действия коллективного Запада и украинского президента Владимира Зеленского, которого они контролируют, подтверждают глобальный характер кризиса на Украине. Лавров добавил, что ради победы для существенного ослабления или уничтожения России они готовы пойти на многое.

Глава МИД назвал США главным бенефициаром конфликта. Лавров высказал мнение, что Вашингтон пытается извлечь из спецоперации на Украине максимальную военно-стратегическую и экономическую выгоду.



"Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу – нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов", – указал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что политика западных стран, направленная на тотальное сдерживание России, несет риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав. Он подчеркнул, что РФ не раз озвучивала свою позицию о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана. При этом министр уточнил, что именно Запад обостряет риторику в этой сфере.



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