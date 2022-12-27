Лавров рассказал об угрозах США физически устранить президента России

Фото: kremlin.ru

Заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона, угрожающих нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю, говорят об угрозе физического устранения президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", – сказал он.

Министр предупредил, что если подобные планы действительно кем–то вынашиваются, то ему "следует очень хорошо подумать о возможных последствиях".

Лавров также напомнил о заявлениях со стороны Запада в ядерной сфере. Так, по его словам, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла в ходе предвыборной кампании о готовности отдать приказ о нанесении ядерного удара.

Политик упомянул и высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Лавров напомнил, что украинский лидер призывал страны НАТО нанести превентивный ядерный удар по территории России.

"Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали", – заключил он.

До этого Лавров призвал Киев выполнить предложения России "подобру–поздорову". Министр подчеркнул, что в противном случае, вопрос решит армия России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!