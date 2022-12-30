Экс-президент Польши заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

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Бывший польский лидер Александр Квасьневский считает, что в настоящее время мир стоит на пороге третьей мировой войны. Об этом сообщает Polsat.

"С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи", – отметил он.

Также Квасьневский считает, что избрание Джо Байдена на пост американского президента тоже подтолкнуло мир к разрушению. Еще одним ключевым фактором стал конфликт между Китаем и Тайванем, добавил он.

По его словам, во всех локальных противоречиях всегда остается риск того, что они перерастут в противостояние на глобальном уровне.

"Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность", – резюмировал экс-президент.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы. По его словам, ситуация на мировой арене сможет стабилизироваться только тогда, когда РФ получит необходимые гарантии безопасности.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и допускает его применение только для ответно-встречного удара.

При этом он признал, что угроза ядерной войны в мире нарастает. В то же время, по словам Путина, наличие у России ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не провоцирует расширение конфликта.

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