Россия будет делать все, чтобы не допустить ядерной катастрофы – Медведев

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия приложит все усилия, чтобы не допустить Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Об этом пишет "Российская газета".

По его словам, ситуация на мировой арене сможет стабилизироваться только тогда, когда Россия получит необходимые гарантии безопасности.

"Если же мы их не получим, напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить", – сказал он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты и допускает его применение только для ответно-встречного удара.

При этом он признал, что угроза ядерной войны в мире нарастает. В то же время, по словам Путина, наличие у России ядерного оружия является сдерживающим фактором, который не провоцирует расширение конфликта.

По его словам, Россия имеет более продвинутое и современное ядерное вооружение, чем любое другое государство. При этом он подчеркнул, что РФ никогда никому его не передавала, в отличие от США, чье ядерное оружие в большом количестве размещено в Европе.

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