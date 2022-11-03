Контроль США над военными планами Украины позволит избежать конфликта НАТО с РФ – СМИ

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Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах. Таким мнением поделился профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан в статье для газеты New York Times.

По словам автора статьи, США избегают передачи систем вооружения, которые Киев мог бы использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

Купчан подчеркнул, что если защита Украины не стоит американских войск на ее земле, то возвращение всего Донбасса и Крыма под контроль Украины не стоит риска мировой войны.

Ранее обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post заявил, что администрации президента США Джо Байдена следует прислушаться к призывам Владимира Путина и сесть за стол переговоров с Россией. Он назвал "вопиюще очевидной" необходимость дипломатических усилий между Москвой и Вашингтоном для предотвращения катастрофического сценария между странами.

Вместе с тем обозреватель напомнил, что президент РФ требовал от Запада гарантий безопасности в преддверии спецоперации на Украине.

До этого основатель Tesla Илон Маск предположил, что в случае потери Россией Крыма может начаться третья мировая война. При этом он считает, что Москва применит ядерное оружие только в случае полного уничтожения своей армии и поражения от НАТО. Если такое произойдет, то "цивилизации придет конец".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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