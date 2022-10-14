В США заявили, что РФ не сможет выпускать критически значимое оружие

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Замминистра финансов США Уолли Адейомо заявил, что российский военно-промышленный комплекс не сможет производить критически важное для операции на Украине вооружение. Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критически значимое оборудование для операций на Украине", – заявил замминистра.

По словам Адейомо, больше всего пострадал сектор российской микроэлектроники. В этом секторе заканчиваются компоненты для производства вооружений, заявил специалист.

Замминистра финансов США напомнил, что в России временно прекратили работу два крупнейших производителя микроэлектроники в стране. Данное решение связано с нехваткой критических иностранных технологий. При этом Адейомо не назвал организации, на которые ссылается.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал мощный ответ западных государств в случае, если российская сторона применит против Украины ядерное оружие.

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