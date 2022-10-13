Боррель предупредил о мощном ответе в случае применения РФ на Украине ядерного оружия

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Если российская сторона применит против Украины ядерное оружие, ответ западных государств будет мощным. Об этом сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", – приводит его слова ТАСС.

Боррель подчеркнул, что такой ответ Запада может привести к уничтожению Вооруженных сил РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, до этого заявлял, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. По его словам, на фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику и пытаются представить дело так, будто РФ готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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