18:06Политика
Медведев напомнил про силы ядерного сдерживания в ответ на идею США пустить в РФ ракеты
Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил про ответные цели, внесенные в программу российских сил ядерного сдерживания. Так он прокомментировал идею экс-директора ЦРУ и бывшего министра обороны США Леона Панетта использовать крылатые ракеты против России.
"И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года…", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что в 2022 году Пентагон подарил Украине оружия почти на 17 миллиардов долларов.
Ранее Медведев заявил о рисках быстрой эскалации в том случае, если Киеву предоставят реактивные системы залпового огня (РСЗО) повышенной дальности. Он обратился к властям США в Вашингтоне и представителям НАТО, призвав их "изредка включать свои размягчившиеся мозги".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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