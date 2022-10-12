Песков заявил, что РФ не будет участвовать в упражнениях в ядерной риторике

Фото: kremlin.ru

Ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств – США, европейские – ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это очень пагубной практикой, провокационной практикой", – сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия не будет принимать участия "в этих упражнениях".

Ранее пресс-секретарь президента РФ уже заявлял, что Кремль не хочет участвовать в ядерной риторике в связи со словами о ядерной угрозе бывшего помощника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. По его словам, на фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику и пытаются представить дело так, будто РФ готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

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